MP pede agravamento das medidas de coação de Alexandre Gaudêncio

O Ministério Público apresentou um recurso junto do Tribunal da Relação de Lisboa com o objetivo de agravar as medidas de coação impostas ao presidente da Câmara Municipal da Ribeira Grande, no âmbito da operação “Nortada”.

A informação foi revelada, ontem, pela RDP/Açores, indicando que o recurso apresentado pelo Ministério Público pretende que a Relação de Lisboa aplique a Alexandre Gaudêncio as medidas de coação solicitadas durante a realização do primeiro interrogatório judicial. Atualmente, o presidente da Câmara da Ribeira Grande está proibido de contactar, por qualquer meio ou por interposta pessoa, com os demais arguidos do processo e outras três pessoas identificadas no processo (onde se inclui uma secretária da vereação da Câmara da Ribeira Grande).







