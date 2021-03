De 15 a 31 março

Mostra sobre o Dia Mundial da Poesia

A Direção Regional da Cultura, em parceria com a Biblioteca Pública e Arquivo Regional Luís da Silva Ribeiro, em Angra do Heroísmo, promove uma mostra sobre o Dia Mundial da Poesia, de 15 a 31 de março, com livros sobre este género literário.