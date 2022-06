Mostra de Cinema Sueco regressa ao Teatro Micaelense

A Mostra tem início às 21 horas de sexta-feira, com a exibição de “Corre Uje Corre” (Spring Uje Spring), uma comédia dramática autobiográfica, escrita e protagonizada pela estrela pop sueca Uje Brandelius.





No sábado, pelas 17 horas, é apresentado “O Rapaz Mais Belo do Mundo”, um documentário de Kristina Lindström e Kristian Petri sobre Björn Andrésen.





Ainda no dia sábado, pelas 21 horas, é exibido “Tigres”. Com uma perspetiva única sobre o mundo do futebol profissional, o realizador Ronnie Sandahl conta a história verdadeira de Martin Bengtsson, um dos mais promissores talentos futebolísticos que a Suécia alguma vez viu.





Os bilhetes para cada sessão têm um preço de 5 euros, havendo um preço especial de 8 euros, apenas disponível na bilheteira do Teatro Micaelense, para a totalidade da Mostra.