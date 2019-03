Mostra da oferta turística da ilha Terceira

Os municípios de Angra do Heroísmo e da Praia da Vitória, em parceria com a Câmara do Comércio de Angra do Heroísmo (CCAH), promovem, no próximo sábado, dia 30 de Março, no Pavilhão Multissetorial do Parque de Exposições da Ilha Terceira, uma “Mostra Turística da Ilha Terceira”.