Joseph Ratzinger nasceu em 1927 e foi Papa entre 2005 e 2013, quando abdicou e passou a ser emérito da diocese de Roma.

"Com dor anuncio que o papa emérito, Bento XVI, faleceu hoje às 9:34, no Mosteiro Mater Ecclesiae, no Vaticano. Outras informações serão comunicadas o mais breve possível", anunciou em nota à imprensa o diretor do serviço de imprensa da Santa Sé, Matteo Bruni.