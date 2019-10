As mais lidas

Freitas do Amaral estava internado desde dia 16 de setembro nos cuidados intermédios no Hospital da CUF em Cascais.

Morreu esta quinta-feira, Freitas do Amaral, antigo presidente e fundador do CDS, vítima de uma doença oncológica

Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados

Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.

Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.

Ok