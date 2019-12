Monte Verde Festival nomeado para os Iberian Festival Awards

O Festival que decorreu na Praia do Monte Verde, na Ribeira Grande, está nomeadamente nas categorias de: Best Medium Sized Festival, Best Touristic Promotion, Best Line-Up, Best Communication & Marketing Strategy, Best Infrastructure, Best to Sustainability, Best Hosting and Reception, Best Use of Technology em parceria com a Altice, Best Lusophone and Hispanic Festival, Best Live Performance Nacional com a atuação dos T4X1 e Best Live Performance (International) com a atuação de Steve Aoki.





Depois de em 2018 ter atingido a fase final dos Iberian Festival Awards, o Monte Verde Festival espera agora voltar a contar “com o seu nome entre os maiores festivais da Península Ibérica, voltando a afirmar a qualidade dos eventos produzidos nos Açores”, refere nota da organização.





As votações podem ser feitas a partir do site: talkfest.eu/nominees20.