Monte Verde Festival 2019 abre hoje as bilheteiras

De acordo com comunicado da organização, já será possível efetuar a troca de bilhetes por pulseiras, efetuar os carregamentos das mesmas e comprar bilhetes.





Ao longo dos dias 7, 8, 9 e 10 de agosto a bilheteira estará a funcionar entre as 16 horas e as 02 horas.





Além da bilheteira no Mercado da Ribeira Grande, existirá ainda uma bilheteira situada em frente ao Parque de Campismo e que funcionará no dia 7 de agosto (quarta-feira) entre as 9 horas e as 18 horas apenas para troca de passes gerais com campismo, estando a funcionar nos restantes dias entre as 9h30 e as 16 horas para troca e carregamento de todas as pulseiras.