Moderna vai abrir fábrica de vacinas em África

O chefe executivo da empresa Moderna, Stéphane Bancel, anunciou que a empresa iria abrir uma fábrica em África, mas não especificou em que país se vai localizar.

"Queremos produzir a nossa vacina [contra a] covid-19, bem como outras vacinas de RNA mensageiro", disse Stéphane Bancel à agência de notícias France-Presse (AFP).

A tecnologia inovadora do RNA mensageiro (o ácido responsável pela transferência de informações do ADN até ao citoplasma), que desencadeia uma resposta imunológica num paciente sem a necessidade de o infetar com o vírus, é utilizada pelas empresas Moderna e Pfizer-BioNTech nas suas vacinas contra a covid-19, o que foi uma revolução no fabrico de vacinas, a nível mundial.

Contrariamente ao que acontece na produção de outras vacinas, as pessoas que tomam as doses destas empresas criam defesas ao coronavírus sem terem sido infetadas pelo mesmo.

A empresa pretende investir cerca de 432 milhões de euros na sua fábrica africana, a primeira no continente, onde também planeia fabricar medicamentos e ter um sistema de embalagem de produtos.

O anúncio surge numa fase em que as empresas farmacêuticas enfrentam uma pressão crescente para levantar as patentes das suas vacinas contra a covid-19, a fim de facilitar a produção e o acesso em grande escala às doses.

Segundo o gabinete da Organização Mundial de Saúde (OMS) para África, metade dos países do continente vacinaram, com as duas doses, menos de 2% da sua população.