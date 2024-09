Missão portuguesa foi "blindada" do caso de doping de Simone Fragoso

O Mercado Agrícola do Campo de Santana, no recinto da Associação Agrícola de São Miguel, irá receber no próximo fim de semana, nos dias 7 e 8 de setembro, o Festival de Churrasco - Azores Beef Fest, numa organização do Centro de Estratégia Regional para a Carne dos Açores (CERCA) e da Associação Agrícola de São Miguel.