Missão Agasalho 2019 da Santa Casa da Misericórdia da Ribeira Grande

A Santa Casa da Ribeira Grande irá distribuir gratuitamente agasalhos e outras peças de vestuário, abrangendo as freguesias da cidade, adianta nota.

Com o objetivo de praticar a solidariedade social, designamente as 14 obras da misericórdia, a insituição apela a todos os que tenham roupas que se queiram desfazer delas para as entregarem na Santa Casa, a fim de serem devidamente tratadas no banco de roupas e depois distribuiadas pelos mais carenciados.

“Mesmo tratando-se de uma instituição canónica, o seu público alvo não são apenas os mais carenciados crentes, mas todos os que necessitam, mesmo sem confessar nenhum credo, pois todos são tratados de igual forma”, diz a Santa Casa citada em nota.

A “Missão Agasalho 2019” será levada a cabo, durante os dias 19 e 20 de dezembro, nas instalações da Loja Social, localizada na sede da Santa Casa, sita à Avenida Luis de Camões, na cidade da Ribeira Grande.

Saliente-se que a Loja Solidária possui um stock de vestuário, mobiliário, ustensilos diversos, acessórios como malas, sapatos, brinquedos, fruto de doações de empresas e privados. No período de inverno, são muito procurados cobertores, lençóis, almofadas, toalhas de mesa, toalhas de banho, brinquedos, malas e todo o vestuário, material que se encontra em bom uso.