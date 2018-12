Misericórdia da Ribeira Grande distribuiu cerca de 700 cabazes de Natal

A Santa Casa da Misericórdia da Ribeira Grande, levou a cabo, a distribuição, de cerca de setecentos cabazes de Natal, com alguns bens de consumo, num gesto de solidariedade para com os seus utentes, carenciados que residem na área de ação, desde a Ribeirinha até às Calhetas, passando pela cidade da Ribeira Grande, Pico da Pedra e Vila de Rabo de Peixe.

Os trabalhadores da instituição foram igualmente contemplados com um cabaz da Santa Casa, refere nota de imprensa.





Com esta distribuição de cabazes, que se enquadra nos propósitos de realizar as obras de misericórdia, a “Santa Casa da Ribeira Grande levou a cada família, uma mensagem de esperança, procurando contribuir para que haja mais calor humano e solidariedade na comunidade”, lê-se na nota.





Com esta ação, a Misericórdia da Ribeira Grande “volta a não esquecer, mais uma vez, por ocasião do Natal, algumas centenas de famílias do concelho, procurando propiciar uma consoada mais alegre e feliz”.