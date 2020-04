MiratecArts integra programação de ciclo de teatro do imaginário na Antena 2

Promover o teatro radiofónico e deixar "ouvir o mundo falar-nos de dentro da nossa imaginação" são os objetivos da iniciativa promovida pela UmColetivo - Associação Cultural que, a partir de amanhã, dia 20 de abril, promove na Antena 2 um ciclo de teatro do imaginário.



A organização revela, em comunicado, que "vamos, então, fazer teatro a partir das nossas casas. Vamos brincar por dentro das nossas solidões até que nos apaixonemos, novamente, pelo mundo lá fora. Vamos ser um, outro, ninguém e cem-mil, brisa, vento, trovão, relâmpago, gritos de náufragos, ondas do mar, passos lá fora".



A programação conta com a participação de vários artistas e será dividida em quatro momentos a pensar no maior número possível de público: "As Crianças Loucas, UM COLETIVO e txon-poesia. Há textos para os ouvidos mais pequenos, ou antes, Para os Putos. Há Cartas de Amor e Desejo em horários mais tardios e, à hora de jantar para toda a família, e para todas as famílias, a nossa Homenagem ao Carlos Wallenstein", refere o comunicado.

A iniciativa conta com a colaboração da MiratecArts, associação cultural com sede na ilha do Pico, e o ciclo de teatro do imaginário, que conta com o apoio da DGARTES e Câmara Municipal de Elvas e promoção de várias entidades, pode ser escutado na Antena 2 de 20 a 23 de abril pelas 07h00 e 18h00 (Açores).