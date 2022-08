Ministro das Finanças lamenta não poder contar com “valioso contributo” de Sérgio Figueiredo

O ministro das Finanças, Fernando Medina, lamentou “não poder contar com o valioso contributo de Sérgio Figueiredo ao serviço do interesse público”, após a renúncia do antigo diretor de informação da TVI ao cargo de consultor do ministro.