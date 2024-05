Ministro da Defesa português diz que buscas no PE testam robustez da instituição

“Infelizmente, as tentativas de interferência russa, nomeadamente naquilo que é dinâmica normal dos regimes democráticos, são permanentes e o PE é apenas mais um alvo”, disse Nuno Melo, à margem de um fórum sobre defesa e segurança, no edifício do PE em Bruxelas (Bélgica), no qual participou na qualidade de ministro da Defesa.

Nuno Melo, que foi eurodeputado até há dois meses, considerou que o Parlamento Europeu “é uma instituição robusta”, mas alertou para a intensificação das tentativas de ingerência “em momentos eleitorais”, como as europeias daqui a menos de duas semanas.

Pedindo ações concretas para “identificar estas tentativas de interferência”, o também presidente dos centristas portugueses advertiu que há partidos políticos “que jogam o jogo democrático em muitos países” do bloco europeu, mas que recebem financiamento da Rússia.

As autoridades estavam a realizar hoje de manhã buscas nos gabinetes de um colaborador do Parlamento Europeu em Bruxelas e Estrasburgo, no âmbito de uma investigação sobre suspeitas de ingerência russa e corrupção, anunciou o Ministério Público Federal belga.

Segundo uma fonte próxima do caso, trata-se de um antigo assistente parlamentar do eurodeputado alemão Maximilian Krah, do partido de extrema-direita Alternativa para a Alemanha (AfD).

De acordo com o Ministério Público belga, as buscas também decorriam na casa deste suspeito, Guillaume Pradoura, em Bruxelas.

Krah é atualmente assistente parlamentar do eurodeputado neerlandês Marcel de Graaff, membro do Fórum para a Democracia, um partido eurocético e conservador holandês.