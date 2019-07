Ministra Marta Temido encabeça lista do PS pelo círculo de Coimbra

As mais lidas

Neste círculo eleitoral, em 2015, a coligação PSD/CDS-PP elegeu três deputados contra dois do PS.

Nas eleições legislativas de 2015, no distrito de Coimbra, o PS elegeu quatro dos nove deputados em disputa, igualando em mandatos a coligação PSD/CDS-PP, com o Bloco de Esquerda a eleger um.

Marta Temido, de 45 anos e licenciada em direito, é natural de Coimbra e desempenha as funções de ministra da Saúde desde outubro de 2018, altura em que substituiu nesta pasta Adalberto Campos Fernandes.

Ana Catarina Mendes adiantou que o antigo secretário de Estado e atual deputado do PS Ascenso Simões será o cabeça de lista pelo círculo eleitoral de Vila Real.

A ministra da Saúde, Marta Temido, vai encabeçar a lista socialista pelo círculo eleitoral de Coimbra nas próximas eleições legislativas, disse à agência Lusa a secretária-geral adjunta do PS, Ana Catarina Mendes.

