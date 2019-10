Ministério Público já fez 15 arguidos na Operação Asclépio

A investigação da Operação Asclépio, que investiga suspeitas de crimes de corrupção envolvendo organismos do Serviço Regional de Saúde dos Açores, já está com 15 arguidos, segundo a informação transmitida pelo coordenador do Ministério Público nos Açores. O processo está a ser investigado no DIAP de Ponta Delgada e viveu o seu momento mais alto com a detenção de quatro suspeitos a 11 de outubro de 2017.



A maioria dos novos arguidos já estava identificada, previamente, pelo Ministério Público e constava da lista de nomes inseridos nos mandados de busca emitidos pelo Tribunal de Ponta Delgada, em outubro de 2017.











