Mini Bus de Ponta Delgada com mais passageiros em 2018

A rede de Mini Bus registou em 2018 um movimento de 1.026.771 passageiros, mais 6% do que no ano anterior. Passados16 anos da criação da rede de Mini Bus de Ponta Delgada, cobre praticamente toda a área urbana da cidade, que conta com 4 linhas e com um número crescente de utentes.



De acordo com nota da autarquia, as linhas B e C contabilizam o maior número de passageiros em 2018, assumindo um peso na ordem dos 74%, relativamente ao total de passageiros transportados.

Os utilizadores da rede de Mini Bus dispõem de passes semanais e mensais, com um tarifário social para idosos, estudantes e ativos profissionais, que representam em 2018 24% do número total de passageiros.

Recorde-se que são quatro as linhas disponíveis, nomeadamente, Linha A – Amarela: 20 paragens; Linha B – Verde: 21 paragens; Linha C – Azul: 20 paragens; e Linha D – Laranja: 22 paragens.