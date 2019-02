As mais lidas

"Aumento do turismo faz subir consumo de água" é outro destaque do jornal.

Um dos destaques fotográficos do jornal é a queda de neve nas Flores e Corvo na sequência do mau tempo que afeta os Açores e que já provocou também duas pequenas derrocadas na Povoação, em São Miguel.

Uma mina norte-americana que deu à costa na Praia das Milícias e que irá ser hoje analisada pela Marinha portuguesa está em destaque no Açoriano Oriental de sexta-feira, 22 de fevereiro de 2018.

Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados

Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.

Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.

Ok