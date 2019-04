Miguel Sequeira Dias é o Mandatário da Juventude do Partido Aliança/Açores

Miguel Sequeira Dias tem 19 anos e é aluno do segundo ano da Licenciatura em Engenharia Informática e Computadores, do Instituto Superior Técnico, em Lisboa, adianta nota do partido.





Nesta instituição de Ensino Superior faz parte, desde setembro de 2017, do “Security Team Técnico”, ao nível da CyberSegurança e, desde setembro de 2018, integra o IEEE- Student Branch (Instituto de Engenheiros Eletricistas e Eletrónicos) ao nível do DevOps Team.





De acordo com fonte da Aliança, Miguel Sequeira Dias representa o que, na opinião do Partido, se pretende para a Juventude nos Açores: “jovens dinâmicos, com vontade de fazer mais e melhor, tendo em vista a valorização pessoal, não esquecendo, contudo, as suas raízes e a forte ligação aos Açores”.





O agora Mandatário da Juventude, da Aliança nos Açores, assume-se como sendo um “'fast learner'; um trabalhador árduo, com forte incidência no trabalho em equipa; um perfecionista e, em particular, com capacidade de liderança”.