Miguel Oliveira soma quatro pontos no GP do Japão de MotoGP

Com estes resultados, Marc Márquez, já campeão, somou a décima vitória da temporada, quarta consecutiva, e soma 350 pontos, contra os 33 de Oliveira, que iguala Andrea Iannone (Aprilia) no 16.º lugar.

Oliveira, que saiu da 16.ª posição, chegou a estar no 18.º lugar mas recuperou seis posições, concluindo a 16.ª prova da temporada a 27,870 segundos do vencedor.

Miguel Oliveira (KTM) somou este domingo mais quatro pontos no Mundial de MotoGP ao terminar o Grande Prémio do Japão na 12.ª posição, numa prova ganha pelo espanhol Marc Márquez, que deu o título de construtores à Honda.

