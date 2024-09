Miguel Araújo celebra vinte anos de carreira em 2025 com concertos em Lisboa e Porto

De acordo com o agenciamento do artista, num comunicado divulgado, os espetáculos estão marcados para 30 de outubro na Super Bock Arena, no Porto, e 01 de novembro na MEO Arena, em Lisboa. Os bilhetes já estão à venda.

Músico, cantor, compositor e letrista, Miguel Araújo começou por fazer parte d'Os Azeitonas, banda que acabou por deixar em 2016, que têm entre os seus temas mais populares “Anda comigo ver os aviões” e “Quem és tu miúda”.

Em 2012 editou o primeiro álbum a solo, “Cinco dias e meio”, que integra temas como “Os maridos das outras” e “Fizz Limão”.

O seu álbum mais recente, “Chá lá lá”, editado em 2022 e do qual faz parte o tema “Talvez se eu dançasse”, valeu-lhe o Prémio José da Ponte 2023 da Sociedade Portuguesa de Autores.

Miguel Araújo compõe também para outros artistas, entre os quais Ana Bacalhau, Ana Moura, António Zambujo e Carminho, e no final de 2021 editou “As Canções da Esperança”, banda sonora da série da SIC “Esperança”, de César Mourão e Pedro Varela.

Com António Zambujo esgotou 28 concertos nos Coliseus de Lisboa e do Porto em 2016. No ano passado voltaram a juntar-se em palco para mais dez concertos, na MEO Arena, Super Bock Arena e Coliseu Micaelense, em São Miguel, nos Açores.

Miguel Araújo conta no currículo com dois livros: “Penas de pato” (2018) e “Seja o que for” (2020).