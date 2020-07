Meu Super chega a Vila Franca do Campo

Com abertura está agendada para quinta-feira, dia 2 de julho, sendo que, de acordo com nota, o Meu Super de Vila Franca vem "reforçar a política de expansão e proximidade da INSCO, empresa do Grupo Bensaude representante das insígnias Continente, MEU SUPER, Worten, entre outras".

A Loja será a 14ª a abrir nos Açores e 11ª em São Miguel, localizadao num edifício que albergou "durante 29 anos um sobejamente conhecido estabelecimento comercial de Vila Franca do Campo, que assim mudou de instalações para o outro lado da rua".



Com uma área total de venda de cerca de 407 m², a nova loja contará com uma gama de "produtos vasta e diversa, com especial enfoque nos produtos frescos como talho, frutas e legumes, congelados e bacalhau, uma vasta gama de mercearia de variados fornecedores e com produtos da marca Continente. Contará, ainda, com uma cafetaria com pastelaria e pão quente, snacks salgados e doces, sandes variadas e sopa, e com um serviço de Takeaway de frango assado, garantindo a qualidade de sempre das lojas Meu Super. A loja contará, ainda, com uma área dedicada a produtos biológicos e saudáveis na linha do que tem sido feito noutras lojas MEU SUPER, permitindo uma maior variedade de escolha aos clientes".

Refira-se que esta loja irá ainda criar novos postos de trabalho, contando com nove colaboradores que terão ao seu dispor balneários e refeitório de forma a assegurar as melhores condições de trabalho.