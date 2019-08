Mestre Jaime Feijó começa a operar esta segunda-feira

O novo ferry da Atlânticoline, Mestre Jaime Feijó, irá integrar a operação de transporte marítimo de passageiros e viaturas no Grupo Central já a partir desta segunda-feira.

De acordo com comunicado da empresa açoriana, após a sua chegada à cidade da Horta, no passado dia 24 de julho, o navio foi alvo de inspeções da DGRM e de vários outros procedimentos necessários à sua entrada na operação, destacando-se o registo na Capitania do Porto da Horta.





Enquanto decorreram esses procedimentos, “foram sendo diligenciados os últimos preparativos, no interior do navio, para que este pudesse ingressar na operação logo que possível”, lê-se na nota.





Com a entrada em funcionamento do Mestre Jaime Feijó, será retomada a operação da Linha Lilás, que liga a Linha Verde aos portos da Calheta de São Jorge e de Angra do Heroísmo, na ilha Terceira, duas vezes por semana.





Saliente-se que a cerimónia de batismo do novo ferry, está agendada para a próxima sexta-feira, dia 9 de agosto, pelas 15 horas no Terminal Marítimo da Horta.









Refira-se que com 41,20 metros, o Mestre Jaime Feijó foi construído pelos Astilleros Armon, em Espanha. Tem capacidade para 333 passageiros e 15 viaturas, duas das quais com 5,5 toneladas. Está, ainda, dotado de uma enfermaria capaz de transportar em simultâneo três doentes em maca.