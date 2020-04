Messi manifesta "profundo agradecimento" aos profissionais de saúde

"Terminou no sábado a semana mundial dos trabalhadores da saúde e, juntamente com a Unicef, quero expressar o meu profundo agradecimento pelo trabalho que desempenham”, escreveu Messi na sua conta pessoal no Instagram, acompanhado por uma fotografia em que mostra um profissional de saúde a segurar um bebé.

Naquela rede social, o jogador, de 32 anos, destacou “o compromisso nobre dos heróis anónimos, que passam longos dias e noites longe das suas famílias, para que outros, como grávidas e crianças, estejam a salvo da covid-19”.