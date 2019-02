Mês do Teatro com três peças, uma conferência e uma exposição

Cucha Carvalheiro, Sofia Alves e João de Carvalho são alguns dos nomes que integram as comemorações alusivas à temática do teatro, para além do grupo "A Sala", explica nota de imprensa.

Desta forma, no dia 9 de março, pelas 16 horas, sobe ao palco do Auditório do Ramo Grande, a peça "A Reviravolta dos Brinquedos - O Regresso", pelo Grupo de Teatro "A Sala".





Trata-se de teatro infantil, da autoria de Pedro Cravo Fernandes, que marca o regresso de uma história entre brinquedos levada há cena há dois anos, cujo objetivo é sensibilizar as pessoas para o impacto das novas tecnologias no mundo dos mais pequenos.





Com encenação de Pedro Cravo Fernandes e Karolis Vaitkevicius, a peça conta com Margarida Ferreira, Hugo Bernardo, Hélio Ávila, Karolis Vaitkevicius, João Silva, Hugo Mendonça, Jorge Oliveira, João Silveira, Ronaldo Valadão, Ana Carolina Rodrigues, Mariana Pereira, Maria Mendes e Marisa Alves.





No dia 16 de março, às 21h30, decorre o espetáculo "Da Sala para o Cabaret", uma adaptação do Grupo de Teatro "A Sala", com encenação de Graça Coelho e Pedro Cravo Fernandes.





É uma homenagem aos primórdios do café-teatro - 'O Cabaret'. No palco do Ramo Grande, vai ser possível viajar por cidades como Berlim, Paris e Londres, de forma livre e sem preconceitos.





A peça contará com a presença de Ricarda Mendonça, Hugo Bernardo, Hélio Ávila, David Callus, Hugo Medonça, Rita Cota, Ana Rodrigues, Rita Godinho, Mariana Pereira, Sara Miguel, Pedro Fernandes, João Silva, Karolis Vaitkevicius e Bárbara Loução.





No dia 22 de março, a Academia de Juventude e das Artes da Ilha Terceira (AJAIT) acolhe, a partir das 20 horas, a exposição de fotografia "Teatra", cuja conceção e direção artística é de João Telmo e Martim Pedroso.





Esta é uma mostra vinda do Teatro da Trindade, em Lisboa, que, pela primeira vez, é apresentada na Praia da Vitória, ficando patente até ao dia 31 de março.





A exposição consiste num registo fotográfico peculiar a figuras do teatro (atores e encenadores), nomeadamente Carlos Paulo, Catarina Avelar, Cucha Carvalheiro, Eunice Muñoz, Fernanda Lapa, Fernando Gomes, Isabel Ruth, João D´Ávila, João Mota, José Peixoto, Lídia Franco, Luís Barreto, Luís Lucas, Lourdes Norberto, Márcia Breia, Maria do Céu Guerra, Paula Só, Rui Mendes, Ruy de Carvalho e Sinde Filipe.





A conferência "Uma Vida em Palco", levada a cabo pela atriz Cucha Carvalheiro, tem início às 21 horas do dia 22 de março, na AJAIT. A mesma visa a partilha de experiências e conhecimentos sobre a relação do ator ou atriz com o público.





O mês do Teatro culmina com a peça "Porta com Porta", da Dramax, no dia 30 pelas 21h30, protagonizada por Sofia Alves e João de Carvalho, com encenação de Celso Cleto.





Esta é a história de Rute, uma mulher independente que adquire um apartamento num edifício de prestígio e terá de lidar com um conjunto de situações caricatas provocadas pelo seu vizinho, Tony.