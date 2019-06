Menos 60 por cento de animais abatidos nos canis dos Açores

As mais lidas

Segundo fonte do CRO de Ponta Delgada, a diminuição do número de abates na Região explica-se, em larga medida, pelo facto de naquela estrutura não serem eutanasiados cães e gatos desde janeiro de 2018, a não ser em situações excecionais, como, por exemplo, grande agressividade e ferimentos irrecuperáveis.

O número de animais abatidos nos Centros de Recolha Oficial (CRO) e Canis nos Açores baixou 60% entre 2017 e 2018, uma situação para a qual contribuem significativamente, com a sua política de não abates e de esterilização, os CRO de Ponta Delgada e da Terceira.

