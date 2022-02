Melhor estudante da licenciatura em Turismo recebe Prémio de Excelência da Bensaude Turismo

A cerimónia de entrega do prémio decorre no próximo dia 22 de novembro, pelas 16 horas, no Anfiteatro da Escola Superior de Saúde de Ponta Delgada da Universidade dos Açores.





Esta é a sexta vez que o prémio destinado ao estudante com a classificação final mais elevada na licenciatura em Turismo vai ser concedido pela Bensaude Turismo, refere nota de imprensa.





Com o valor pecuniário de mil euros, este prémio tem por objetivo promover a excelência na formação no ensino superior na área de Turismo, com base numa relação de parceria com a Faculdade de Economia e Gestão.





No âmbito da entrega do prémio, e sob a organização da Bensaude Turismo, realiza-se uma palestra intitulada “No Presente a pensar Futuro”, com a intervenção de Teresa Fialho, Partner da My Change.





Para além do Administrador Executivo da Bensaude Turismo, Jorge Aguiar, e da oradora convidada, o evento contará, ainda, com a presença da Vice-Reitora para a Área Académica, Ana Teresa Alves, do presidente da Faculdade de Economia e Gestão, João Teixeira, e da diretora da licenciatura em Turismo, Daniela Fantoni Alvares.





O objetivo da palestra é debater que competências serão mais procuradas nos profissionais do turismo nos próximos anos, sendo que “conhecer e preparar-se significa criar melhores condições para ser bem sucedido no mercado de trabalho”.