Medina confia que Bruxelas reveja em ligeira alta crescimento do PIB português em 2022

“Aguardaremos por quinta-feira. Creio que o quadro geral de apontar para um cenário, ao nível europeu, de abrandamento das taxas de crescimento económico é expectável, mas também é expectável que, relativamente a Portugal em 2022, venham a rever em alta a perspetiva de crescimento”, disse Fernando Medina.

“A perspetiva que tinham no último cenário [de subida de 5,8% do PIB este ano] é uma perspetiva talvez aritmeticamente, no nosso cenário, menos provável de poder acontecer”, acrescentou o ministro das Fianças, falando aos jornalistas portugueses em Bruxelas no final de uma reunião com os seus homólogos da UE.

Indicando basear esta posição numa “constatação aritmética” relativamente aos números da economia portuguesa, Fernando Medina adiantou que, mesmo que não haja adaptação, tem “confiança que os números […] que apontam para um crescimento superior a 6% sejam os números que se venham efetivamente a verificar”.

“Isso tem a ver quer com o crescimento de 2021, quer com o crescimento do primeiro trimestre de 2022 e com aquilo que nós estimamos que possa acontecer ao longo do ano de 2022”, adiantou o governante, garantindo ter “muita confiança de que a economia portuguesa cresça a um número superior à ultima previsão que a Comissão Europeia fez”.

Nas últimas previsões económicas de primavera, divulgadas em maio passado, a Comissão Europeia reviu em alta de 0,3 pontos percentuais o crescimento económico esperado para Portugal este ano, para 5,8%, apesar dos desafios externos.

Entretanto, já em meados de junho, o Banco de Portugal melhorou as projeções de crescimento em 2022 para 6,3%.

A Comissão Europeia divulga na próxima quinta-feira as previsões económicas de verão, tendo já avisado estar em causa uma revisão em baixa do crescimento económico e em alta da inflação, devido aos impactos da guerra e da crise energética.