Medidas de prevenção são vitais para evitar ao máximo contágio nos lares

"É claro que temos estado a acompanhar permanentemente (...). Como toda a gente sabe a população de maior risco é a população mais idosa. A população que está nos lares é a população mais idosa (...). Estamos a trabalhar com enorme proximidade de forma a prevenir ao máximo o alastramento da contaminação dentro dos lares", declarou.

António Costa falava em Matosinhos, à margem de uma visita ao CEiiA - Centro para a Excelência e Inovação na Indústria Automóvel em Matosinhos, onde foi conhecer um projeto de ventilador pulmonar que está em fase de protótipo.

Costa advertiu que "as medidas de prevenção que têm de ser praticadas nos lares são absolutamente vitais para evitar a contaminação", referindo "quer seja de quem entra e sai, que não são os idosos, quer seja de quem, havendo um caso de contaminação, evitar a contaminação transversal no conjunto dos lares".

Estas declarações surgem num dia em que foi anunciado que os 53 idosos com covid-19 que ainda se encontram num lar de Vila Real vão ser transferidos para o hospital privado Trofa Saúde.

O presidente da Câmara de Vila Real, Rui Santos, que classificou os funcionários da instituição como "verdadeiros heróis", afirmou que a "maior operação sanitária de sempre" no concelho terá início pelas 19:00 e mobilizará dezenas de operacionais, ambulâncias e outro tipo de veículos de várias corporações de bombeiros.

Já a poucos quilómetros de Matosinhos, onde se encontrava António Costa, e quase ao mesmo tempo da visita ao CEiiA, era anunciado na Maia que a câmara local tinha decidido custear e tratar da transferência dos idosos da residência sénior O Amanhecer da Criança, lar no qual ocorreram duas mortes devido à covid-19 e onde permaneciam mais de uma dezena de idosos infetados.

"Já liguei para todos os lados, empurram com a barriga desta para aquela entidade. Só me falta colocar os idosos lá fora e pedir que resolvam. O que pedimos é que nos deixem higienizar o lar por completo para depois todos regressarem em segurança para cá", referiu na quinta-feira à noite, em declarações à agência Lusa, o presidente do lar O Amanhecer da Criança, José Manuel Correia.

A estes casos soma-se, entre outros, o da Santa Casa da Misericórdia de Resende, caso aliás citado esta tarde por António Costa, onde ficou a saber-se esta tarde que o número de casos positivos de covid-19 subiu para 31, conforme informou a Câmara local.

Na quinta-feira, as Forças Armadas procederam à desinfeção e descontaminação das instalações Santa Casa da Misericórdia de Resende.

Na terça-feira à tarde, a Câmara de Resende declarou situação de alerta municipal devido à pandemia da covid-19, numa altura em que já se tinha registado uma morte e havia mais dez casos positivos.