"Mau tempo causa grande prejuízo na freguesia das Feteiras" é a manchete do Açoriano Oriental

O mau tempo que fez transbordar uma ribeira na freguesia das Feteiras, na madrugada do último dia do ano e que arrastou consigo 15 viaturas, deixando ainda 15 pessoas desalojadas, está em destaque no Açoriano Oriental de sábado, 1 de janeiro de 2022.