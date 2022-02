Matias Sanfona e Isac Soares são campeões nacionais de juvenis

Os judocas Matias Sanfona, do Judo Clube Lagoa ((JUDOLag), e Isac Soares, do Judo Clube São Jorge (JCSJ), sagraram-se campeões nacionais de judo no escalão de juvenis, este fim de semana em Coimbra.