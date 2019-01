Marítimo vence Portimonense por 2-1 e deixa zona de despromoção da I Liga

Os golos do avançado Edgar Costa, aos 43 minutos, e do médio argentino Jorge Correa, aos 84, permitiram à equipa madeirense regressar aos triunfos, após nove derrotas e dois empates nas 11 jornadas anteriores do campeonato, para o qual não vencia desde 02 de setembro de 2018 (1-0 no estádio do Desportivo das Aves, na quarta ronda).

Enquanto o Marítimo subiu um lugar na classificação, para o 15.º lugar, o primeiro acima da zona de despromoção, com 14 pontos, o Portimonense, que reduziu aos 90+2 minutos, através de uma grande penalidade marcada pelo médio brasileiro Paulinho, manteve-se na sétima posição, com 23, terminando um ciclo de três vitórias consecutivas, a última das quais na receção ao Benfica, por 2-0.