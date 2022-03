Marítimo protagoniza 'remontada' e ultrapassa Santa Clara

A era Vasco Seabra trouxe outra ‘vida’ ao Marítimo, que ainda não conheceu o sabor da derrota (duas vitórias e um empate) desde a chegada do técnico, de 38 anos, que sucedeu ao espanhol Julio Velázquez no comando técnico.

Com esta vitória, os ‘leões do Almirante Reis’ ascendem à nona posição da tabela classificativa, somando 14 pontos no mesmo número de jogos, enquanto o Santa Clara está na parte de baixo da tabela, ocupando o 16.º lugar, com 10 pontos.

Para o duelo insular, Vasco Seabra foi forçado a mexer no eixo defensivo, com a entrada de Leo Andrade devido à expulsão de Zainadine no Bessa (1-1). No setor mais avançado, Vidigal deu lugar a Henrique, autor do golo diante do Boavista, que, na estreia a titular diante do conjunto açoriano, voltou a marcar.

Por outro lado, o Santa Clara surpreendeu com apenas uma alteração em relação à vitória frente ao Arouca (2-1), com o regresso do médio japonês Morita, que falhou o embate da última jornada por ter testado positivo ao novo coronavírus, para saída de Anderson Carvalho.

O apito inicial ainda ecoava no Estádio do Marítimo e já o conjunto açoriano festejava o primeiro golo do encontro.

Aos 25 segundos de jogo, assistido por Rui Costa, Cryzan, em posição frontal, atirou para a baliza, a bola sofreu dois desvios e acabou por entrar na baliza de Paulo Victor, tendo o golo sido creditado a Leo andrade, na própria baliza.

O empate chegou ao minuto 18, na sequência de uma grande penalidade convertida por Joel. Alertado pelo VAR, Fábio Veríssimo consultou as imagens e confirmou a falta de Rafael Ramos sobre Henrique dentro da grande área açoriana.

Moralizados pelo golo, os ‘verde rubros’ cresceram no encontro, com Beltrame e Guitane a assumirem posição de destaque, desequilibrando o flanco direito, com o último a tirar facilmente Villanueva do caminho, aos 33, mas a atirar ligeiramente por cima da baliza de Marco.

A reviravolta chegou ainda antes do intervalo, numa jogada iniciada por Beltrame, que, apesar de pressionado, conseguiu segurar o esférico e encontrar Henrique, livre de marcação ao segundo poste, com o brasileiro a colocar a bola entre as pernas do guardião açoriano, fixando o 2-1.

O 3-1 chegou aos 60 minutos, num lance e que, na sequência de um livre, Beltrame serviu desta vez o central Matheus Costa, que, de cabeça, converteu novo golo para os ‘verde rubros’.

O Marítimo continuou a pressionar alto e beneficiando de novo castigo máximo atribuído aos ‘encarnados’ dos Açores, após falta de Mansur sobre Guitane. O médio franco-argelino assumiu a responsabilidade e estreou-se a marcar na competição, fechando o resultado em 4-1.