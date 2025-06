Monique Pereira renova com o União Sportiva

Monique Pereira irá representar o União Sportiva na próxima época desportiva.

Numa nota partilhada nas redes sociais, o clube informou que a poste brasileira de 28 anos renovou o vínculo com as “verdes” de Ponta Delgada por mais uma temporada.

Numa época altamente condicionada por lesões, Monique Pereira acabou por ser um dos “pilares” da equipa comandada por Ricardo Botelho, alcançado excelentes números nas 36 partidas disputadas - 13.6 pontos, 11.4 ressaltos e 3.6 assistências por jogo.

Em declarações reproduzidas nas redes sociais do clube, a jogadora mostrou-se entusiasmada para a sua terceira temporada ao serviço do União Sportiva.

“Estou feliz por continuar a fazer parte desta equipa, seguimos juntos para uma terceira época. Vamos em busca de mais conquistas, superações e momentos inesquecíveis. A caminhada continua e estou pronta para dar o meu melhor mais uma vez”, afirmou Monique Pereira.

Recorde-se que a atleta, que conta com passagens pelos escalões de Sub-16, Sub-17 e Sub-19 da seleção brasileira, representou o Imortal, em Portugal, na temporada 2022/2023, antes de rumar, na época seguinte, aos Açores para reforçar o projeto do União Sportiva, que “caiu” nas meias finais da última edição da Liga feminina, diante do vice-campeão Esgueira.