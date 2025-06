Cerca de 400 pessoas resgatadas ao largo da Grécia

A polícia portuária grega e a agência europeia Frontex realizaram uma operação de salvamento na quinta-feira à noite para salvar 352 pessoas a bordo de um barco de pesca ao largo de Gavdos, segundo a mesma fonte. A operação decorreu a 30 milhas náuticas (cerca de 55 quilómetros) da costa de Gavdos, um ponto de passagem regular nos últimos anos para pessoas provenientes da Ásia, África e Médio Oriente com destino à Europa, segundo a agência noticiosa grega ANA. A embarcação dos migrantes foi avistado por um navio da Frontex, enquanto um navio da guarda costeira e quatro navios de carga que se encontravam nas proximidades participaram na operação de salvamento, segundo informações citas pela agência de notícias France-Presse (AFP). Os sobreviventes deverão ser transferidos para um centro de acolhimento temporário em Paleochora, em Chania, Creta, onde serão registados e identificados. Outro grupo de cerca de 40 migrantes foi avistado na quinta-feira de manhã na costa de Gavdos pela guarda costeira grega. De acordo com um comunicado oficial, foram também transferidos para o campo de Creta. Ainda não foram divulgados pormenores sobre a origem das pessoas resgatadas. Situada nas fronteiras externas da União Europeia, no sudeste do Mediterrâneo, a Grécia é uma das principais portas de entrada na Europa para as pessoas que fogem da guerra e da pobreza.