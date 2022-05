Mario Draghi vai à Turquia em julho para dialogar sobre conflito e NATO

"No início de julho, estarei a Ancara para uma reunião bilateral, a primeira do género em dez anos", disse Draghi num discurso no Senado.

Os dois países têm uma relação conturbada. No ano passado, Draghi chamou "ditador" ao Presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, após um incidente diplomático em que a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, ficou sem cadeira para se sentar durante um encontro com o chefe de Estado turco.

"Discutiremos as negociações e as perspetivas diplomáticas sobre o conflito (na Ucrânia) e o fortalecimento das relações entre a Itália e a Turquia", detalhou o chefe do executivo italiano.

O pedido de adesão da Finlândia e da Suécia à NATO, formalizado quarta-feira, deverá constar também da agenda, depois de Erdogan, cujo país é membro da Aliança, ter anunciado que se opõe à adesão, contrariando o amplo apoio manifestado por outros membros da organização, incluindo a Itália.

Erdogan acusa os dois países nórdicos de acolherem membros do PKK, o Partido dos Trabalhadores do Curdistão, classificado como organização terrorista por Ancara, bem como pelos Estados Unidos e pela União Europeia (UE).

O Presidente turco também avisou os representantes suecos e finlandeses, que têm uma visita prevista a Ancara na segunda-feira, que não seriam bem-vindos.