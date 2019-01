Mário Centeno eleito ministro das Finanças do ano na Europa pela The Banker

O ministro das Finanças e presidente do Eurogrupo, Mário Centeno, foi eleito pela revista The Banker como ministro das Finanças do ano na Europa, foi hoje anunciado pela publicação do grupo Financial Times.

Para a revista britânica, Mário Centeno "pode olhar para os seus primeiros 12 meses como presidente do Eurogrupo com satisfação bem merecida", salientando a The Banker o sucesso nas negociações para a reforma do Euro, em dezembro.

Classificando Centeno como "escolha pouco usual" para a presidência do grupo informal de ministros das Finanças da Zona Euro, já que é "o primeiro presidente do Eurogrupo do sul da Europa e o primeiro de um país resgatado", a The Banker rotula o português como "mais conciliatório do que o seu por vezes abrasivo antecessor", o holandês Jeroen Dijsselbloem.

Para 2019, a revista diz que Mário Centeno está a preparar-se para dois grandes desafios políticos a nível europeu, "um o pilar da união bancária, o outro uma tentativa de alicerçar a credibilidade do projeto do Euro".

A The Banker considera ainda que a eleição do ministro das Finanças "foi um reconhecimento da incrível recuperação económica de Portugal".

A publicação com sede em Londres salienta a descida da taxa de desemprego dos 17% em 2013 para abaixo de 7% atualmente, as perspetivas de estabilidade do crescimento económico português para 2019 e 2020, a recapitalização da banca durante 2016 e 2017 e o aumento do salário mínimo e das pensões como parte dessa recuperação.