Marinha resgata quatro tripulantes ao largo dos Açores

De acordo com a Marinha, o Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Ponta Delgada (MRCC Delgada), “coordenou, desde as 13h51 de terça-feira, o salvamento de quatro tripulantes que se encontravam a bordo do veleiro ‘GARP’, com bandeira de França, que, na sequência de um alagamento, necessitavam de auxílio”.

Ainda segundo a Marinha, um dos tripulantes também estava a necessitar de assistência médica.

A embarcação encontrava-se a 166 milhas náuticas, o equivalente a 307 quilómetros, a sudoeste da ilha das Flores, tendo o resgate sido efetuado às 19h37, pelo navio tanque Onic Astrapi e uma aeronave EH101 da Força Aérea Portuguesa.

Os tripulantes foram, posteriormente, encaminhados para o aeroporto das Lajes, na ilha Terceira, onde aterraram hoje às 14h45.

O tripulante que necessitava de assistência médica, foi diagnosticado com traumatismo craniano e, posteriormente, transferido para o Hospital de Angra do Heroísmo.