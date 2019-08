Marinha realiza viagem de instrução pelos Açores (com vídeo)

NRP Álvares Cabral realiza viagem de instrução de 11 dias dos 60 cadetes do 1º ano da Escola Naval pelos Açores e pela Madeira. Até esta sexta-feira encontra-se atracada no porto de Ponta Delgada

A fragata NRP Álvares Cabral partiu, no dia 5 de agosto, da Base Naval de Lisboa em direção aos Açores, com o intuito de realizar uma viagem de instrução de 11 dias dos 60 cadetes do primeiro ano da Escola Naval, passando também pela Madeira.





O objetivo principal é proporcionar a primeira experiência de mar e contacto com as rotinas de bordo, colocando em prática os ensinamentos teóricos do ano letivo agora finalizado.





