Maria José Duarte candidata a presidente da Assembleia Municipal de Ponta Delgada

“É para nós uma honra ter como cabeça-de-lista à Assembleia Municipal alguém com a experiência e o conhecimento de Maria José Duarte, cujo contributo político e cívico para o desenvolvimento do concelho é reconhecido por todos”, refere Pedro Nascimento Cabral, candidato do PSD/Açores a presidente da Câmara Municipal de Ponta Delgada, citado na mesma nota.





Segundo Pedro Nascimento Cabral, “constitui uma mais-valia para a lista do PSD poder contar com a presença de Maria José Duarte, que dá assim mais um bom exemplo de dedicação à causa pública”.





Maria José Duarte é licenciada em História pela Universidade dos Açores, tendo pós-graduações em Ciências Documentais e em Proteção de Crianças e Jovens, sendo quadro superior da administração pública regional desde 1993.





A candidata foi deputada na Assembleia Legislativa dos Açores entre 2004 e 2008, eleita pelo PSD, e integra, desde 2017, o executivo camarário de Ponta Delgada, primeiro como vereadora da Cultura e atualmente como presidente do município.





Além de primeira candidata do PSD à Assembleia Municipal, Maria José Duarte será igualmente a mandatária da lista liderada por Pedro Nascimento Cabral à Câmara Municipal de Ponta Delgada.