Maria João Carreiro elogia “potencial transformador e concretizador dos jovens

Numa mensagem publicada nas redes sociais da Direção Regional da Juventude, Maria João Carreiro lembrou que o Governo dos Açores está a trabalhar num “novo e ambicioso impulso ao associativismo juvenil”, redefinindo a relação entre a juventude e os órgãos de decisão pública, além do investimento em políticas de juventude intersectoriais.

“Os Açores estão a dar passos bastante determinados e significativos no sentido de uma política de juventude cada vez mais integrada e articulada, para benefício dos jovens, promovendo o diálogo e a cooperação nos domínios da formação e da qualificação; do emprego; do empreendedorismo; da mobilidade e da cidadania”, afirmou.

Este ano, o Dia Internacional da Juventude está associado ao Ano Europeu da Juventude, ocasião para que os Estados-membros evidenciem a importância da juventude europeia para a construção de um futuro melhor – mais Ecológico, mais Inclusivo e mais Digital.

Nesse sentido, Maria João Carreiro renovou o compromisso do Governo dos Açores com os pilares da Estratégia Europeia para a Juventude, “na absoluta convicção de que uma oportunidade nas mãos de um jovem açoriano é um investimento no futuro da Região”.

Desde o início do ano, a Secretaria Regional da Juventude, Qualificação Profissional e Emprego, através da Direção Regional da Juventude, tem promovido um conjunto de iniciativas subordinadas à celebração do Ano Europeu da Juventude, com eventos e ações que incluíram todas as ilhas e envolveram, no total, mais de 700 jovens açorianos.

É o caso das Youth Talk, dedicadas à temática Geração Europa – Ouvir e Agir pela Juventude, organizadas hoje pela DRJ na freguesia das Sete Cidades, no âmbito da celebração do Dia Internacional da Juventude promovida pela Câmara Municipal de Ponta Delgada, e na freguesia de Ponta Garça, na sede da Associação Unojovens.

Em julho foi lançada uma call extra para incentivar a participação dos jovens açorianos na celebração do Ano Europeu da Juventude, através da atribuição de um apoio extraordinário às associações juvenis no âmbito do projeto Associa-te, do Programa de Incentivo ao Associativismo Juvenil (PIAJ) 2022, até ao montante máximo de 12 mil euros.