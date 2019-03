Marco Soares diz que "melhor era impossível"

As mais lidas

Marcos Soares cumpriu com todos os objetivos que tinha traçado para o Azores Rallye, sublinhando que neste aspeto "melhor seria impossível". O piloto levou o Citroen Saxo Cup ao nono lugar da classificação entre os concorrentes ao Campeonato dos Açores de Ralis (CAR), tendo ainda sido o primeiro classificado no grupo A6 e segundo na classe RC4.

