Marco reconhece que “é bom ser valorizado”, mas o mais importante é o objetivo do clube

Marco Pereira, guarda-redes do Santa Clara é um dos principais destaques da equipa e da I Liga. Aos 32 anos está a fazer a melhor época da carreira, mas para si o mais importante é o objetivo do clube: alcançar a manutenção o mais rapidamente possível

Depois de ter andado nos nove primeiros, o Santa Clara está, à 11.ª jornada, no 11.º lugar com 13 pontos. Para uma equipa que se quer afirmar na I Liga este não deixa de ser um bom arranque de campeonato. O que foi conseguido até ao momento está dentro das expectativas da equipa?



Sim, embora tivesse havido um ou outro jogo em que poderíamos ter feito um outro resultado. Dentro que do pretendemos estamos na senda do principal objetivo para esta época, que é a manutenção. Temos de pensar jogo a jogo, vai ser um ano difícil, mais difícil do que no ano passado, mas estamos bem. Há coisas ainda a melhorar, mas vamos conseguir o nosso principal objetivo, que é a manutenção.







