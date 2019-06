Marchas populares desfilam a 23 e 24 deste mês na Vila Franca

Avizinha-se o ponto alto das comemorações do São João da Vila, as famosas e identitárias marchas populares, cujo primeiro e segundo desfiles terão lugar, como habitualmente, nas noites de 23 e 24 de junho, a partir das 21h00.

Na edição de 2019 do São João da Vila, com comemorações que se estendem ao longo deste mês, são 12 as marchas participantes e espera-se - à semelhança de outros anos - muita gente a assisti-las. Na primeira noite, a concentração ocorrerá junto à Rotunda dos Frades, com desfile ao longo da Rua Teófilo Braga até ao Largo Bento de Góis, com a festa a chegar ao São João do Teatro (Rua Simões de Almeida) e ao São João do Poço Largo (Freguesia de São Pedro). Na segunda noite, o desfile das marchas populares realizar-se-á ao longo da Avenida das Comunidades Emigrantes. Após o desfile há arraial pela noite dentro, com atuações de Romeu Bairos, da dupla Lina Freitas & David Rita e da Banda Larga Açores.





As comemorações do São João da Vila assentam em três áreas distintas: Cultura, Desporto e Animação.





Outro ponto alto das Festas de São João são as Noites da Juventude, que prosseguem na próxima sexta-feira no Recinto do Arraial, junto à Rotunda dos Frades.

Até quinta-feira e também no domingo, a zona do arraial, situada junto à Rotunda dos Frades, conta diariamente com animação musical, com entrada livre.





Segundo fonte da Câmara de Vila Franca do Campo, entidade promotora dos festejos do Feriado Municipal, o programa das festas é diversificado no campo desportivo, com a realização de torneios de karaté, xadrez, futebol (veteranos), sueca e dominó, provas de vela e canoagem, aulas de zumba e crosstraining.







Acresce a realização, a 29 e 30 de junho, da 20ª Exposição Nacional Canina e a 10ª Exposição Internacional Canina, que terão lugar no “Açor Arena”.





Outra festividade com tradição que anima muito a antiga capital de São Miguel são as Festas do Senhor Bom Jesus da Pedra, que decorrem em finais de agosto por iniciativa da Misericórdia local.