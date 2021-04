Marcelo recebeu Conselho de Reitores para ouvir preocupações sobre o ensino superior

"O Presidente da República recebeu, em audiência coletiva no antigo Picadeiro Real do Palácio de Belém, o Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas (CRUP), para se inteirar da atual situação do ensino superior, ouvir as suas preocupações, e refletir sobre o papel que este setor pode ter na recuperação do país e no seu desenvolvimento integrado", lê-se no texto.

De acordo com esta nota publicada no sítio oficial da Presidência da República na Internet, com este encontro, que não foi previamente divulgado, "o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa quis manifestar apreço pelo contributo que as universidades têm dado ao país e manifestar o reconhecimento pela sua missão fundamental".

Estiveram reunidos com o Presidente da República os reitores das universidades de Coimbra, de Lisboa, do Porto, Nova de Lisboa, de Aveiro, do Minho, de Évora, do Algarve, de Trás-os-Montes e Alto Douro, da Beira Interior, Aberta, Católica, do ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa, do Instituto Universitário Militar, e ainda, por videoconferência, das universidades dos Açores e da Madeira.