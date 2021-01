Marcelo Rebelo de Sousa vence em Ponta Delgada com 65,44%

Quadro completo dos resultados de acordo com as votações divulgados pela Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna – Administração Eleitoral:





Marcelo Rebelo de Sousa – 65,44% - 14.813 votos





Ana Gomes – 13,20% - 2.987 votos





André Ventura – 10,49% - 2.375 votos





Marisa Matias – 4,11% - 931 votos





Tiago Mayan Gonçalves – 2,79% - 631 votos





João Ferreira – 2,08% - 471 votos





Vitorino Silva – 1,89% - 427 votos





Votos em branco – 1,16% - 268 votos





Votos nulos – 0,94% - 218 votos