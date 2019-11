Marcelo Rebelo de Sousa deseja "o melhor possível" ao país vizinho

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, formulou este domingo votos de que as eleições em Espanha corram “o melhor possível”, sublinhando que o que for bom para um país “irmão e vizinho” é bom para Portugal.

“Que corra o melhor possível para a Espanha, o que for bom para Espanha é bom para Portugal. O que for bom para o nosso irmão e vizinho é bom para as relações entre os dois, é bom para a Europa e, nessa medida, é bom para Portugal também”, referiu.

Marcelo Rebelo de Sousa falava em Braga, onde assistiu à cerimónia de canonização de Frei Bartolomeu dos Mártires.

Em Espanha, decorrem hoje eleições legislativas.