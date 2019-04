Marcelo, o porta-voz dos jovens que recusam “clientelismos e adiamentos”

As mais lidas

“Mas, todos acabaram por ver [concretizado] muito do essencial, do seu denominador comum: Portugal passou de ditadura a democracia”, concluiu.

De resto, o Presidente da República olhou também aos 45 anos que passaram desde o golpe dos capitães de Abril para admitir que “nenhum dos jovens de 1974”, com as suas diferentes ideias para a sociedade, “pode dizer que viu vencer tudo o que queria”.

Sempre a falar para os jovens, e num paralelismo entre os jovens de 1974 e os de 2019, Marcelo Rebelo de Sousa afirmou que hoje as novas gerações continuam a preferir uma democracia, “mesmo a mais imperfeita”, a uma ditadura ou a “sebastianismos de passados que não voltam”.

Em ano de eleições europeias, regionais na Madeira e legislativas, o discurso do chefe de Estado não abordou questões mais políticas ou governativas.

E avisou que, hoje, os jovens participam de forma diferente na vida da sociedade, “cultivam uma participação diversa”, “sempre mais digital, “amiúde inorgânica”, e “queixam-se da dificuldade de os sistemas tradicionais saberem lidar com essas formas de agir”.

“Não se conte com eles para passadas ou futuras clausuras, fronteiras, prisões, interditos de circular e fazer circular pessoas, ideias e projetos de vida”, afirmou ainda.

“Não se conte com eles para passadas ou futuras sobrancerias, orgânicas obsoletas ou inviáveis, clientelismos, adiamento crónicos face a problemas sociais. Não se conte com eles para passadas ou futuras indiferenças”, afirmou.

Marcelo Rebelo de Sousa, de 70 anos, que se apresentou na sessão solene dos 45 anos do 25 de Abril, no parlamento, em Lisboa, como um dos “jovens de 1974” que foi eleito Presidente da República, enumerou problemas que o país e os “jovens de 2019” enfrentam.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, assumiu-se esta quinta feira como porta-voz dos jovens de 2019 e avisou que as novas gerações recusam “clientelismos e adiamentos crónicos”, exigindo respostas para os problemas.

