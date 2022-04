Marcelo está em São Jorge para transmitir “confiança” no turismo na região

“A mensagem que trago é que, primeiro, correu bem. Eu vim cá para demonstrar que havia razões para correr bem e correu bem, e as pessoas, muitas delas, perceberam e voltaram”, começou por dizer o Presidente da República (PR) aos jornalistas, quando chegou ao centro das Velas, em São Jorge, nos Açores.

O chefe de Estado lembrou que tinha prometido regressar “por esta altura” da Páscoa a São Jorge, aquando da primeira visita à ilha desde o início da crise sismovulcânica, realizada em 27 de março.

Marcelo Rebelo de Sousa acrescentou que escolheu o período da Páscoa para a visita para transmitir “confiança” no turismo dos Açores.

“Este é um período em que a chamada de atenção para o turismo é fundamental. É fundamental para os Açores. Estar aqui, poder dormir cá, jantar cá e conviver é mostrar que havia razões para se falar em normalidade e a evolução foi muito positiva”, reforçou.

O Presidente da República insistiu em que há “razões para existir confiança”, dada a evolução da crise sismovulcânica, que regista uma “diminuição progressiva da intensidade”.

“A primeira coisa que é fundamental chama-se confiança e isso nota-se por aquilo que vejo das pessoas, com confiança nos Açores, depois daquelas notícias e das preocupações que houve na normalidade da situação. Confiança na posição clara das populações e isso para o turismo é fundamental”, declarou.

A atividade sísmica que tem vindo a registar-se desde as 16:05 do dia 19 de março na ilha de São Jorge, numa faixa desde a Ponta dos Rosais até à zona do Norte Pequeno, na Silveira, “continua acima do normal”, avançou hoje o CIVISA.

O sismo mais energético ocorreu no dia 29 de março, às 21:56 e teve magnitude de 3,8 na escala de Richter.

A ilha mantém o nível de alerta vulcânico V4 (ameaça de erupção) de um total de sete, em que V0 significa “estado de repouso” e V6 “erupção em curso”.

De acordo com a escala de Richter, os sismos são classificados segundo a sua magnitude como micro (menos de 2,0), muito pequenos (2,0-2,9), pequenos (3,0-3,9), ligeiros (4,0-4,9), moderados (5,0-5,9), forte (6,0-6,9), grandes (7,0-7,9), importantes (8,0-8,9), excecionais (9,0-9,9) e extremos (quando superior a 10).